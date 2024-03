Nouvelle version 3.2 de Lazarus

Il s'agit d'une version de débogage

Configuration minimale

Sur Sourceforge, une nouvelle version est apparue, Lazarus 3.2 du 26 février :Lazarus est un RAD/EDI multiplateforme développé en Free Pascal pour Free Pascal. Son objectif est de fournir aux programmeurs Pascal Objet un environnement de développement facile à utiliser s'approchant le plus possible de Delphi.Lazarus 3.2 s'appuie toujours sur le compilateur Free Pascal 3.2.2. Le principe de numérotation des versions a changé depuis la version 3.0 : au lieu de porter le numéro 3.0.2, cette version corrective porte le numéro 3.2.Pour la télécharger : https://pascal.developpez.com/telech...d/1657/Lazarus Notes de version : https://wiki.lazarus.freepascal.org/..._release_notes Windows: 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 32 ou 64bit, Qt, Qt5, Qt6 (64bit seulement)FreeBSD/Linux: gtk 2.24 for gtk2, qt4.5 for qt, qt5.6 for qt5, Qt6.2 for qt6, 32 ou 64bit.Mac OS X: Cocoa (64bit) 10.12, Carbon (32bit) 10.5 à 10.14, Qt and Qt5 (32 ou 64bit), Qt6 (64bit seulement).bbUtilisez-vous déjà Lazarus ? Qu'en pensez-vous ?Êtes-vous prêt(e) à partager vos connaissances en écrivant des tutoriels sur Lazarus Avez-vous déjà partagé vos codes sources avec la communauté