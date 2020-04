Sortie de la version 2.0.8 de l'EDI multiplateforme Lazarus Une version corrective 0PARTAGES 1 0 Sortie de la version 2.0.8 de l'EDI multiplateforme Lazarus

Que pensez-vous des améliorations apportées ? Une nouvelle version correctiveDans notre dernière annonce , nous nous sommes sans doute montrés trop optimistes : le rythme des mises à jour de l'EDIs'est ralenti et la nouvelle version du compilateurse fait attendre... depuis 2017 ! la dernière version de l'EDI datait de début novembre 2019 et reposait sur Free Pascal 3.0.4. La nouvelle mouture de l'EDI vient de sortir et s'appuie toujours sur ce même compilateur. Ne boudons cependant pas notre plaisir à travailler avec des outils sans cesse améliorés, surtout dans une période où les certitudes d'un jour peuvent être balayées en quelques heures...À considérer la liste des améliorations et bogues corrigés, les heureux du moment seront certainement les utilisateurs d'Apple puisque bon nombre de corrections se rapportent à(64 bits), l'API native d'pour son système d'exploitationn'apparaît d'ailleurs plus comme une simple version bêta.Quant aux utilisateurs des autres systèmes d'exploitation, comme l'indique le nouveau numéro de version, ils devront se contenter de menues corrections. On notera toutefois l'ajout pour le composantde la propriétéqui, associée à la propriété, triera automatiquement une colonne par un simple clic sur son en-tête.Les impatients pourront toutefois tester avec précaution la future version fondée sur Free Pascal 3.2 en suivant ce lien . Uniquement prévue pour Windows, cette version est évidemment à proscrire pour le développement, mais permet de se faire une idée des nouveautés à venir !La nouvelle version est téléchargeable depuis le dépôt SVN sur SourceForge grâce à notre lien :Au minimum, votre appareil doit répondre aux exigences suivantes :Windows : 2k, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10 (32 ou 64 bits) ;FreeBSD/Linux : gtk 2.8, qt 4.5, qt5.6 (32 ou 64 bits) ;macOS : de 10.5 à 10.15, Carbon (32 bits), Cocoa (64 bits), qt et qt5 (32 ou 64 bits).Source : LazarusAllez-vous utiliser cette version corrective de Lazarus ?Que pensez-vous des améliorations apportées ?