Sortie de la version 2.0.6 de l'EDI multiplateforme Lazarus



Basée sur Free Pascal 3.0.4 (encore !)



L'équipe de développement de Lazarus va bientôt annoncer la sortie de Lazarus 2.0.6, l'EDI open source bâti autour de Free Pascal. La numérotation indique qu'il s'agit d'une simple version corrective. Cependant, les liens de téléchargement sont d'ores et déjà disponibles !



Comme les utilisateurs de l'EDI n'y ont pas été habitués, un rythme aussi soutenu de mises à jour risque de tirailler certains entre la perte de temps à réinstaller les bibliothèques tierces et la volonté d'avoir un EDI aussi performant que possible. Cependant, dans la mesure du possible, nous vous conseillons de toujours vous appuyer sur la dernière version stable en cours, chacune apportant son lot de nouveautés et surtout de correctifs.



D'après la liste des modifications apportées à l'EDI, ce sont les bogues les plus urgents, conduisant par exemple à un crash, qui ont été traités. Notons que l'utilitaire LeakView pour les fuites de mémoire a été amélioré, ce qui est une bonne nouvelle !



La nouvelle version est téléchargeable depuis le dépôt SVN sur SourceForge grâce à notre lien :



Téléchargez Lazarus 2.0.6





(Lazarus 2.06 sous Linux Emmabuntüs Debian 3)



Choisissez vos CPU, système d'exploitation et distribution puis le répertoire de "Lazarus 2.0.6".



Comme toutes les versions mineures depuis la version 2.0.0, Lazarus 2.0.6 s'appuie sur Free Pascal 3.0.4. Patientons donc encore un peu, car des frémissements dans la sphère de ses concepteurs laissent penser qu'une version majeure du compilateur devrait sortir d'ici Noël, la dernière remontant à 2017 ! Nous vous en reparlerons dès que nous aurons d'autres informations.



Au minimum, votre appareil doit répondre aux exigences suivantes :



Windows : 2k, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10 (32 ou 64 bits) ;

FreeBSD/Linux : gtk 2.8, qt 4.5, qt5.6 (32 ou 64 bits) ;

macOS : de 10.5 à 10.12, Carbon (32 bits), Cocoa (64 bits en version béta), qt et qt5 (32 ou 64 bits).



Source :



Et vous ?

Allez-vous utiliser cette version corrective de Lazarus ?

Que pensez-vous des améliorations apportées ?



