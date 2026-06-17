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Nouvelle version 4.8 de Lazarus
L'environnement de développement Pascal multiplate-forme libre et gratuit

Le , par Chrispi
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Nouvelle version 4.8 de Lazarus
Cette version corrige des bugs et a été compilée avec FPC 3.2.2 et FPC 3.2.4RC1 pour macOS

Voici la liste des modifications apportées à Lazarus et Free Pascal :
https://wiki.lazarus.freepascal.org/..._release_notes
https://wiki.lazarus.freepascal.org/User_Changes_3.2.2.

Voici la liste des correctifs pour Lazarus 4.x :
https://gitlab.com/freepascal.org/la...mmits/fixes_4/

Téléchargez Lazarus 4.8 :
https://download.lazarus-ide.org/.

Choisissez votre processeur, votre système d'exploitation, votre distribution, puis le répertoire « Lazarus 4.8 ».

Sommes de contrôle des fichiers :
https://www.lazarus-ide.org/index.ph...=checksums#4_8

Les programmes d'installation de Windows sont désormais signés au niveau du code. La signature utilise le nom de la Fondation : "Stichting Programming Free Pascal & Lazarus Foundation".



Configuration minimale requise :

Windows :
2000, 32 ou 64 bits, Qt, Qt5, Qt6 (64 bits uniquement).

FreeBSD/Linux :
gtk 2.24 pour gtk2, qt4.5 pour qt, qt5.6 pour qt5, Qt6.2 pour qt6, 32 ou 64 bits.

Mac OS X :
Cocoa (64 bits) 10.12, Carbon (32 bits) 10.5 à 10.14, Qt et Qt5 (32 ou 64 bits), Qt6 (64 bits uniquement).

Page GitLab :
https://gitlab.com/freepascal.org/la...ee/lazarus_4_8

Pour les personnes bloquées par SF, les versions Lazarus de SourceForge sont sur :
https://sourceforge.net/projects/lazarus/files/
ftp://ftp.freepascal.org/pub/lazarus/releases/

Et vous ?
Que pensez-vous de cette nouvelle version ?
Faites-vous systématiquement la mise à jour vers la dernière version en date ?
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1 commentaire
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acaumes
Avatar de acaumes
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 12/06/2026 à 12:58
Bonjour.

1/ C'est une version corrective Donc pas vraiment de changements. Cependant je testes tout sur mes programmes et je corrige si nécessaire. A ce jour pas de correction. J'attends surtout la nouvelle (celle ci date de 2021) version du compilateur FREE PASCAL.

2/ Dès l'annonce (sur le forum anglais) je fais la mise à jour en gardant l'ancienne version (une seule version ce qui fait que à ce jour j'ai la version 4.6 et 4.8 sur mon disque).

Cordialement
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