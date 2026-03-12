Il s'agit d'une version de correction de bugs qui a été construite avec FPC 3.2.2. et FPC 3.2.4RC1 pour macOS
Voici la liste des modifications apportées à Lazarus et Free Pascal :
https://wiki.lazarus.freepascal.org/Lazarus_4.0_release_notes
https://wiki.lazarus.freepascal.org/User_Changes_3.2.2
Voici la liste des correctifs pour Lazarus 4.x :
https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/commits/fixes_4/
Téléchargez Lazarus 4.6 : https://pascal.developpez.com/telecharger/detail/id/1657/Lazarus
Choisissez votre processeur, votre système d'exploitation, votre distribution, puis le répertoire « Lazarus 4.6 ».
Sommes de contrôle des fichiers SourceForge :
https://www.lazarus-ide.org/index.php?page=checksums#4_6
Les programmes d'installation de Windows sont désormais signés au niveau du code. La signature utilise le nom de la Fondation : "Stichting Programming Free Pascal & Lazarus Foundation".
Configuration minimale requise :
Windows :
2000, 32 ou 64 bits, Qt, Qt5, Qt6 (64 bits uniquement).
FreeBSD/Linux :
gtk 2.24 pour gtk2, qt4.5 pour qt, qt5.6 pour qt5, Qt6.2 pour qt6, 32 ou 64 bits.
macOS :
Cocoa (64 bits) 10.12, Carbon (32 bits) 10.5 à 10.14, Qt et Qt5 (32 ou 64 bits), Qt6 (64 bits uniquement).
Page GitLab :
https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/tree/lazarus_4_6
Pour les personnes bloquées par SF, les versions Lazarus de SourceForge sont sur :
https://download.lazarus-ide.org/
ftp://ftp.freepascal.org/pub/lazarus/releases/
Et vous ?
Que pensez-vous de cette nouvelle version ?
Faites-vous systématiquement la mise à jour vers la dernière version en date ?
