Nouvelle version corrective 4.4 de Lazarus
L'environnement de développement Pascal multiplate-forme libre et gratuit

Le , par Chrispi
Nouvelle version 4.4 de Lazarus
Il s'agit d'une version de correction de bugs qui a été construite avec FPC 3.2.2.

Voici la liste des modifications apportées à Lazarus et Free Pascal :

https://wiki.lazarus.freepascal.org/Lazarus_4.0_release_notes
https://wiki.lazarus.freepascal.org/User_Changes_3.2.2

Voici la liste des correctifs pour Lazarus 4.x :

https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/commits/fixes_4/

Téléchargez Lazarus 4.4 : https://pascal.developpez.com/telecharger/detail/id/1657/Lazarus

Choisissez votre processeur, votre système d'exploitation, votre distribution, puis le répertoire « Lazarus 4.4 ».

Sommes de contrôle des fichiers SourceForge :

https://www.lazarus-ide.org/index.php?page=checksums#4_4

Les programmes d'installation de Windows sont désormais signés au niveau du code. La signature utilise le nom de la Fondation : "Stichting Programming Free Pascal & Lazarus Foundation".



Configuration minimale requise :

Windows :
2000, 32 ou 64 bits, Qt, Qt5, Qt6 (64 bits uniquement).

FreeBSD/Linux :
gtk 2.24 pour gtk2, qt4.5 pour qt, qt5.6 pour qt5, Qt6.2 pour qt6, 32 ou 64 bits.

macOS :
Cocoa (64 bits) 10.12, Carbon (32 bits) 10.5 à 10.14, Qt et Qt5 (32 ou 64 bits), Qt6 (64 bits uniquement).

Page GitLab :

https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/tree/lazarus_4_4

Pour les personnes bloquées par SF, les versions Lazarus de SourceForge sont sur :

https://sourceforge.net/projects/lazarus/files/
ftp://ftp.freepascal.org/pub/lazarus/releases/

Et vous ?
Que pensez-vous de cette nouvelle version ?
Faites-vous systématiquement la mise à jour vers la dernière version en date ?
