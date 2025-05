Nouvelle version 4.0 de Lazarus

L'environnement de développement Pascal multiplate-forme continue son évolution



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 325 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette version est construite avec FPC 3.2.2.Voici la liste des changements pour Lazarus et Free Pascal :Voici la liste des correctifs pour Lazarus 4.x :La version de Lazarus est disponible en téléchargement :Choisissez votre CPU, OS, distribution, puis le répertoire "Lazarus 4.0".Sommes de contrôle MD5 et SHA pour les fichiers SourceForge :Les programmes d'installation de Windows sont désormais signés au niveau du code. La signature utilise le nom de la Fondation :"Stichting Programming Free Pascal & Lazarus Foundation".Configuration minimale :Windows :2k, 32 ou 64bit, Qt, Qt5, Qt6 (64bit seulement).FreeBSD/Linux :gtk 2.24 pour GTK2, Qt4.5 pour Qt, Qt5.6 pour Qt5, Qt6.2 pour Qt6, 32 ou 64bit.Mac OS X :Cocoa (64bit) 10.12, Carbon (32bit) 10.5 à 10.14, Qt et Qt5 (32 ou 64bit), Qt6 (64bit seulement).La page gitlab :Pour les personnes bloquées par SF, les versions Lazarus de SourceForge sont sur :Et vous :Que pensez-vous de cette nouvelle version ?Faites-vous systématiquement la mise à jour vers la dernière version en date ?