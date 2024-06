Sortie de Lazarus 3.4

Une version corrective

Il s'agit d'une version de correction de bugs et a été construite avec FPC 3.2.2.Voici la liste des changements pour Lazarus et Free Pascal :Voici la liste des correctifs pour Lazarus 3.x :La version est disponible en téléchargement :Choisissez votre CPU, OS, distribution, puis le répertoire "Lazarus 3.4".Sommes de contrôle MD5 et SHA pour les fichiers SourceForge :Configuration minimale requise :2k, 32 ou 64 bits, Qt, Qt5, Qt6 (64 bits uniquement)gtk 2.24 pour gtk2, qt4.5 pour qt, qt5.6 pour qt5, Qt6.2 pour qt6, 32 ou 64 bits.Cocoa (64 bits) 10.12, Carbon (32 bits) 10.5 à 10.14, Qt et Qt5 (32 ou 64 bits), Qt6 (64 bits uniquement).Remarque : le débogage de MacOS Sonoma 14 prend un certain temps pour démarrer l'application, en particulier au premier démarrage.Que pensez-vous de cette nouvelle version ?Faites-vous systématiquement la mise à jour vers la dernière version en date ?