Sortie de la version 2.0.10 de l'EDI multiplateforme Lazarus Free Pascal 3.2 sert de compilateur 0PARTAGES 4 0 Sortie de la version 2.0.10 de l'EDI multiplateforme Lazarus

Le compilateur Free Pascal utilisé dans sa version 3.2



Comme il fallait s'y attendre après la sortie de la Lazarus s'est empressée d'adapter son travail à cette nouveauté. Elle vient par conséquent d'annoncer la disponibilité au téléchargement de la version corrective 2.0.10 de l'EDI open source. Pourquoi ne pas sortir directement la version 2.2, qui promet des améliorations substantielles de l'EDI ? Tout simplement parce qu'il aurait fallu patienter encore quelques mois, le temps de soumettre les nouveautés à la communauté des utilisateurs, alors que cette dernière attendait un compilateur rajeuni et plus efficace depuis... 2017 !







En dehors de la correction habituelle de bogues, en particulier pour la bibliothèque LazFreeType, on notera les progrès importants opérés pour les génériques, à présent bien mieux gérés par les outils de code (bibliothèque codetools). Toutefois, les utilisateurs des outils Sparta connaîtront peut-être quelques problèmes de conflits de nommage !



La nouvelle version est téléchargeable depuis le dépôt SVN sur SourceForge grâce à notre lien :



Téléchargez



Au minimum, votre appareil doit répondre aux exigences suivantes :



Windows : 2k, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10 (32 ou 64 bits) ;

FreeBSD/Linux : gtk 2.8, qt 4.5, qt5.6 (32 ou 64 bits) ;

macOS : de 10.5 à 10.15, Carbon (32 bits), Cocoa (64 bits en bêta), qt et qt5 (32 ou 64 bits).



Et vous ?



Allez-vous utiliser cette version corrective de Lazarus ?



Que pensez-vous des améliorations apportées ? Comme il fallait s'y attendre après la sortie de la version majeure 3.2 du compilateur Free Pascal , l'équipe de développement des'est empressée d'adapter son travail à cette nouveauté. Elle vient par conséquent d'annoncer la disponibilité au téléchargement de la version corrective 2.0.10 de l'EDI open source. Pourquoi ne pas sortir directement la version 2.2, qui promet des améliorations substantielles de l'EDI ? Tout simplement parce qu'il aurait fallu patienter encore quelques mois, le temps de soumettre les nouveautés à la communauté des utilisateurs, alors que cette dernière attendait un compilateur rajeuni et plus efficace depuis... 2017 !En dehors de la correction habituelle de bogues, en particulier pour la bibliothèque, on notera les progrès importants opérés pour les génériques, à présent bien mieux gérés par les outils de code (bibliothèque). Toutefois, les utilisateurs des outilsconnaîtront peut-être quelques problèmes de conflits de nommage !La nouvelle version est téléchargeable depuis le dépôt SVN sur SourceForge grâce à notre lien :Téléchargez Lazarus 2.0.10 Au minimum, votre appareil doit répondre aux exigences suivantes :: 2k, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10 (32 ou 64 bits) ;: gtk 2.8, qt 4.5, qt5.6 (32 ou 64 bits) ;: de 10.5 à 10.15, Carbon (32 bits), Cocoa (64 bits en bêta), qt et qt5 (32 ou 64 bits).Allez-vous utiliser cette version corrective de Lazarus ?Que pensez-vous des améliorations apportées ?