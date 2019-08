Sortie de la version 2.0.4 de l'EDI multiplateforme Lazarus Basée sur Free Pascal 3.0.4 0PARTAGES 3 0 Sortie de la version 2.0.4 de Lazarus

Toujours basée sur Free Pascal 3.0.4



L’équipe de développement de Lazarus vient d’annoncer la sortie de la version corrective 2.0.4 de l’environnement de développement, toujours basé sur la version 3.0.4 de Free Pascal. Il s'agit d'une version corrective dans laquelle l'amélioration du support de Cocoa sur macOS X s'est taillé la part du lion. La liste de toutes les améliorations est fournie



Téléchargez Lazarus 2.0.4



Voici les plateformes supportées par Lazarus :



Windows : 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10, 32 et 64 bits.

FreeBSD/Linux, Gtk et Qt et Qt5, 32 et 64 bits.

macOS X : de 10.5 à 10.12, Carbon (32 bits), Cocoa (64 bits, en version beta), Qt et Qt5 (32 et 64 bits).



Source :





Et vous ?

Allez-vous utiliser cette version corrective de Lazarus ?

Que pensez-vous des améliorations apportées ?



